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Общество

Псковские пограничники пресекли контрабанду 12,5 тысячи пачек сигарет

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного перемещения через государственную границу сигарет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе.

В двух случаях пограничники обнаружили сигареты в грузовых составах, следовавших на выезд из России в железнодорожном пункте пропуска Пыталово. Контрабанда была скрыта в полувагоне с фанерой и в технических полостях ребер жесткости вагонов.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В автомобильном пункте пропуска Убылинка сигареты нашли в кабине грузового автомобиля «Скания», направлявшегося в Латвию. Пачки сигарет с акцизными марками иностранного государства были спрятаны за задней стенкой обшивки салона.

В общей сложности сотрудники Погрануправления ФСБ пресекли контрабанду 12,5 тысячи пачек сигарет. Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы.

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