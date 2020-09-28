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Общество

Ремонт дворов завершается на проспекте Гагарина в Великих Луках

В Великих Луках во дворе дома №21/2 на проспекте Гагарина завершается ремонт. Для удобства жителей положен новый асфальт, бордюрный камень, обустроены удобные подходы к подъездам. Работы проводятся в полном объеме, в соответствии с планом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Ход выполнения работ находится на контроле местных жителей и депутата Великолукской городской Думы от округа №9, члена фракции «Единая Россия» Татьяны Ефимовой.

По ее словам, практика общественного контроля при выполнении работ по ремонту и благоустройству городской среды действует в Великих Луках не первый год.

«Любой избирательный округ, любой избирательный участок требуют к себе внимания. Наш округ тоже не исключение. Работу проводим по наказам избирателей. Большую помощь депутатам оказывают общественные советники главы города. Советники собирают наказы, обсуждают их с депутатами фракции «Единая Россия» в городской Думе, а также активно участвуют в контроле за ходом выполнения работ, их приемке, вовлекают в этот процесс жителей. Благодаря такой совместной работе в текущем году в округе были отремонтированы дворы на проспекте Гагарина, д. 36, корп. 2, д. 38, корп. 2, д. 40. В конце августа дворы были сданы. Работы принимали в том числе и сами жители данного микрорайона», - отметила Татьяна Юрьевна.

Жители округа довольны позитивными переменами. Если возникают какие-либо проблемы, они точно знают, куда обратиться для их решения.

Работы в округе продолжаются. На следующий год в рамках реализации партпроекта «Городская среда» запланирован ремонт других дворов этого микрорайона.

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