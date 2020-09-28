Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

17:27, 28 сентября 2020, ПАИ

Курс евро на торгах 28 сентября превысил 92 рубля впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В свою очередь курс доллара превысил значение в 79 рублей впервые с апреля этого года.

На российскую валюту оказывает влияние ситуация на рынке нефти: декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют более чем на процент, опускаясь ниже 42 долларов за баррель, а ноябрьские фьючерсы на WTI — на 0,77 процента, ниже 40 долларов.

По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются на фоне опасений того, что рост числа случаев COVID-19 во всем мире может привести к ужесточению карантинных мер, а это негативно отразится на восстановлении мировой экономики и, следовательно, на спросе на топливо.