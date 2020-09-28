Останки красноармейцев подняли поисковики в Гдовском районе

17:46, 28 сентября 2020, ПАИ

Участники девятой «Вахты Памяти», которая проходит в эти дни в Гдовском районе, обнаружили останки красноармейцев, пишет газета «Гдовская заря».

Поисковики подняли бойцов 893-го полка 196-й Гатчинской Краснознаменной дивизии. Известно, что красноармейцы погибли в 1944 году у деревни Урочище Стражи в кровопролитных боях за станцию Ямм.

На днях в Гдов приедут поисковики из Казани, чтобы поднять самолёт Пе-2, сбитый в бою. Как пояснил руководитель поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга, именно казанский авиационный завод выпускал эти бомбардировщики. Группа приезжает с необходимым оборудованием и техникой вплоть до болотохода.

«Своими силами и средствами нам этот штурмовик не поднять, а эти ребята выиграли президентский грант на подобные работы. Часть фрагментов они заберут, а остальное оставят, - рассказал изданию Андрей Нудьга. - У нас уже есть детали другого советского штурмовика Ил-2. Надеемся, что они все пригодятся в качестве инсталляции в Роще Памяти».