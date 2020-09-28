Комитет по транспорту объяснил выбор определенных моделей автобусов для Псковской области

18:14, 28 сентября 2020, ПАИ

Исполняющий обязанности председателя комитета по транспортно-дорожному хозяйству Ирина Иванова пояснила, почему в Псковскую область пришли определенные модели автобусов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В Псковскую область в настоящий момент поступил 61 автобус в рамках договоренности с министерством промышленности и торговли: 33 ПАЗа 32054 (вместимость 42 пассажира) и 28 ПАЗов 4234 (вместимость 50 пассажиров). Эти автобусы были выбраны потому, что в регионе много перевозок в районных центрах, в особенности – в отдаленных населенных пунктах. А выбранная модель автобуса отличается наличием более высокого дорожного просвета, что сказывается на его хорошей проходимости.

«Они будут использоваться не в городе Пскове, а именно там, где погодные условия и дорожные не позволяют проходить транспорту с низкой проходимостью», – пояснила Ирина Иванова.