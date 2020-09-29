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Общество

ВИДЕО: О своем опыте путешествия в Псков рассказали московские кешбэк-туристы

Ростуризм анонсировал второй этап программы поддержки внутреннего туризма. В октябре жители России смогут вернуть часть денег, потраченных на туристические поездки по стране, — туры бронировать можно будет вплоть до конца новогодних каникул, государство вернет 20% затрат на путевку вне зависимости от стоимости тура, но не более 50 тысяч рублей. Итоги первого туристического кешбэка, объявленного в августе, в ведомстве признали удачными, притом что вернуть можно было не больше 15 тысяч рублей.

В Псковскую область по программе кешбэка туристов приехало немного, рассказали в Общественном совете по туризму. Это во многом связано с тем, что не все участники рынка сумели вовремя включиться в проект. В октябре псковские туроператоры намерены делать это активнее.

Московские туристы, побывавшие в Пскове по этой программе, рассказали ПАИ о своем опыте путешествия и возврата денег.

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