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Общество

Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области выявили 844,3 случая заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения. Этот показатель в регионе превышает общероссийский - 789,7, а также индекс по СЗФО - 791,7, сообщили Псковскому агентству информации в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 28 сентября, в России заражены коронавирусной инфекцией 789,7 человека на 100 тысяч населения, в СЗФО - 791,7. На Северо-Западе на первом месте по этому показателю находится Ямало-Ненецкий автономный округ (2 818,2), на втором – Республика Тыва (2 395,5), на третьем – Республика Калмыкия (2 277,6).

Инфографика: ИКЦ.

Наряду с Псковской областью общероссийский показатель заболеваемости превышен Магаданской области (1 978,2), Мурманской области (1 961,3), Архангельской области (1 181,7), Республике Коми (960,1), Новгородской области (846,3), Санкт-Петербурге (799,25).

Другие регионы демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Ненецкий автономный округ (750,6), Республика Карелия (623,6), Ленинградская область (445,6), Калининградская область (432,2), Вологодская область (383,8).

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