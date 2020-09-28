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Общество

В Псковской области зафиксировано максимальное снижение уровня конфликтов в бизнесе

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области во втором квартале 2020 года наиболее заметно снизился уровень конфликтности в бизнес-среде по сравнению с предыдущим кварталом — на 86,3% (с 1,72 до 0,24). Об этом свидетельствуют данные, представленные в подготовленном инвесткомпанией А1 совместно с Московской школой управления «Сколково» индексе А1, пишет РБК.

Эксперты выяснили, что уровень конфликтности в бизнес-среде России во втором квартале 2020 года снизился в целом: по сравнению с первым кварталом на 13%, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года — на 25%. «Очевидно, что в значительной мере это связано с эффектом пандемии — снижением деловой активности и закрытием судов, а также смещением фокуса общественного внимания с деловой повестки на социальную», - отмечают исследователи.

Наиболее заметно уровень конфликтности снизился по сравнению с предыдущим кварталом в следующих регионах: Псковская область — на 86,3% (с 1,72 до 0,24); Республика Марий Эл — на 78,5% (с 0,36 до 0,08); Бурятия — на 77,6% (с 2,19 до 0,49); Орловская область — на 76,5% (с 1,17 до 0,28); Мордовия — на 68,7% (с 0,94 до 0,29).

При этом конфликтность значительно выросла в Волгоградской области — на 265,7% (с 0,8 до 2,91); Брянской области — на 232% (с 0,21 до 0,7); Калмыкии — на 87,8% (с 2,19 до 4,11);  Нижегородской области — на 63,7% (с 0,7 до 1,14); Крыму — на 61% (с 1,59 до 2,56).

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