Программу мероприятий на октябрь опубликовала библиотека имени Василева в Пскове
В псковской историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва (Василёвка) на октябрь запланировано более десяти мероприятий. Программа опубликована в соцсетях учреждения.
5 октября, 17:00, 16+. Заседание клуба любителей родного края: «К 150-летию со дня рождения русского писателя И. А. Бунина». Запланированы сообщение о творчестве Бунина, его пребывании на Псковщине, просмотр фильма «Иван Бунин: Жизнь и скитания» (2014), творческая встреча с рукодельницей Вероникой Александровной Харевич.
7 октября, 18:00, 16+. Заседание народного университета: «Родион Михайлович Филин – первый начальник Пожарной охраны Псковской области». Лекцию читает ведущий методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Псковской области Любовь Фролова.
10 октября, 14:00, 14+. Музыкальная встреча с творческим объединением «Махаон». Концерт «Осенняя палитра».
16 октября, 17:30, 16+. Заседание военно-исторического клуба «Кольчуга»: презентация книги «Пехота Сталина в зимней войне». Книгу представит автор, исследователь, краевед, член военно-исторического клуба «Кольчуга» Сергей Бирюк.
19 октября, 17:00, 14+. Творческая встреча с представителями редакции журнала «Чудеса и приключения». Встреча с сотрудниками ИД «Чудеса и приключения»: заместителем главного редактора Александром Нефедовым, PR- директором Дмитрием Зеловым.
21 октября, 18:00, 16+. Заседание народного университета: «Послевоенное восстановление и развитие Пскова (1944-1950-х гг.)». Лекцию читает профессор кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Анатолий Филимонов.
22 октября, 17:00, 16+. Вечер памяти псковского поэта Игоря Олеговича Исаева. Воспоминания родственников, коллег и друзей.
23 октября, 17:30, 16+. Краеведческая встреча: «Север Гдовщины: новые исследовательские находки». Выступление краеведа Владимира Будько (Сланцы, Ленинградская область).
27 октября, 16:00, 16+. Лекторий «Археологи рассказывают»: «Палаты Рокотовых или дом ксендза?». Лекцию читает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр» Татьяна Закурина.
28 октября, 18:00, 16+. Заседание народного университета: «Прекрасная эпоха. Псков в XX веке. Рассказ о послевоенном восстановлении памятников Пскова». Лекцию читает искусствовед, архитектор, заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева.
30 октября, 17:00, 16+. «Исследователь военной истории Псковского края – Марина Николаевна Сафронова: к 60-летию со дня рождения». Виртуальная выставка «Исторические исследования М. Н. Сафроновой», воспоминания родственников, коллег, друзей.
Перед посещением псковичей просят позвонить по телефону 66-43-24.