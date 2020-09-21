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В Великих Луках завершены капитальные ремонты крыш в четырех многоквартирных домах

В Великих Луках завершился ремонт крыш в четырех многоквартирных домах. Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

Крыши в четырех многоквартирных домах города Великие Луки отремонтировали в рамках реализации региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Так, капремонт кровли выполнили в домах на ул. Гоголя,11 и ул .Гагарина,7, ул. Заслонова, 9 и наб. Новослободская, 20. Помимо замены старых покрытий кровли строители провели ремонт вентиляционных каналов и утеплили чердачные помещения.

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

В ведомстве добавили, что все работы выполнены в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Всего в 2020 году капитальный ремонт крыш планируется провести в 25 многоквартирных домах. В настоящее время работы идут в домах Великих Лук по адресам: наб. Новослободская, 14; ул. Ставского, 6; ул. Сибирцева, 12/5; пр. Ленина, 8; пр. Ленина, 12; пр. Ленина, 13; ул. Автомобильная, 20; ул. Тенистая, 31; ул. Зверева, 4/35.

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