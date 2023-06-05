Тряпки и прочий мусор в канализации нашли работники во время ликвидации аварии в Печорах

20:43, 05 июня 2023, ПАИ

5 июня сотрудники муниципального предприятия «Печорские тепловые сети» в кратчайшие сроки устранили аварию водопровода в микрорайоне ПМК-4, сообщили в редакции газеты «Печорская правда».

«Для того чтобы люди практически не почувствовали отсутствия воды в своих квартирах, пришлось задействовать спецтехнику в виде экскаватора и автомобиля-бочки. Место утечки в трубе было определено быстро и зачеканено», – объяснили представители муниципального предприятия.

5 июня было обнаружена забитость системы стоков. Из трубы рабочие вытащили тряпки, предметы женской гигиены и прочий мусор.

«Стоит напомнить, что канализация предназначена только для стоков. Твёрдые бытовые отходы не стоит бросать в систему. Неправильное использование канализации наносит вред всем жителям, забивая трубы, распространяя неприятный запах», – отметили на предприятии «Печорские тепловые сети».