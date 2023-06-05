Тряпки и прочий мусор в канализации нашли работники во время ликвидации аварии в Печорах
5 июня сотрудники муниципального предприятия «Печорские тепловые сети» в кратчайшие сроки устранили аварию водопровода в микрорайоне ПМК-4, сообщили в редакции газеты «Печорская правда».
«Для того чтобы люди практически не почувствовали отсутствия воды в своих квартирах, пришлось задействовать спецтехнику в виде экскаватора и автомобиля-бочки. Место утечки в трубе было определено быстро и зачеканено», – объяснили представители муниципального предприятия.
5 июня было обнаружена забитость системы стоков. Из трубы рабочие вытащили тряпки, предметы женской гигиены и прочий мусор.
«Стоит напомнить, что канализация предназначена только для стоков. Твёрдые бытовые отходы не стоит бросать в систему. Неправильное использование канализации наносит вред всем жителям, забивая трубы, распространяя неприятный запах», – отметили на предприятии «Печорские тепловые сети».
Тряпки и прочий мусор в канализации нашли работники во время ликвидации аварии в Печорах