Капитальный ремонт многоквартирных домов оценили в Новосокольниках

23:13, 18 мая 2023, ПАИ

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Новосокольниках стал главной темой рабочего совещания, которое состоялось в администрации района, сообщает газета «Новосокольнический край».

В нём приняли участие глава района Виталий Соловьёв, гендиректор ФКР Псковской области Андрей Анисимов, представители технадзора по проведению капремонтов Олег Ташнёв и подрядчиков.

Участники совещания побывали на объектах, где в настоящее время идёт капремонт, — на ул. Тихмянова, 25, Загородной, 5а и Матросова, 26а. У жильцов этих домов возникало много нареканий по поводу состояния крыш. Поэтому участники совещания уделили этому вопросу особое внимание. Сделали несколько замечаний подрядчикам, которые они обязательно учтут.

Безусловно, все — исполнители и заказчики — заинтересованы в качестве ремонта, поэтому настроены на деловое сотрудничество.