Обработку от клещей провели в Усвятском районе

23:33, 29 мая 2023, ПАИ

Сотрудниками невельского филиала Центра гигиены и эпидемиологии по Псковской области на территории посёлка Усвяты была проведена обработка от иксодовых клещей акарицидным средством. Об этом сообщила газета «Новая жизнь».

Против клещей обработали территории парка Ленина и гражданского кладбища.

Отметим, что всего с начала сезона с укусами клещей к медикам обратились 838 человек, из них 232 — дети. В этом году в Псковской области планируется обработать против клещей более 600 гектаров земли. Псковичей также призвали пользоваться защитными спреями.