Обработку от клещей провели в Усвятском районе
Сотрудниками невельского филиала Центра гигиены и эпидемиологии по Псковской области на территории посёлка Усвяты была проведена обработка от иксодовых клещей акарицидным средством. Об этом сообщила газета «Новая жизнь».
Против клещей обработали территории парка Ленина и гражданского кладбища.
Отметим, что всего с начала сезона с укусами клещей к медикам обратились 838 человек, из них 232 — дети. В этом году в Псковской области планируется обработать против клещей более 600 гектаров земли. Псковичей также призвали пользоваться защитными спреями.
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