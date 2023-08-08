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Общество

Более 25 миллионов стоят ремонтные работы МКД в Гдовском районе

12 элементов (10 крыш и два фасада) в 10 многоквартирных домах было отремонтировано в Гдовском районе в период с 2015 по 2022 год. Общая сумма, на которую выполнены работы, – 25,49 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщила газета «Гдовская заря».

Фото газеты «Гдовская заря»

Ремонт кровель двух многоквартирных домов Гдовского района производится в рамках реализации региональной программы капитального ремонта на 2021–2023 годы. Жильцы ещё двух многоквартирных домов – № 37 и 39 на улице Кингисеппской – эту осень будут встречать с обновлёнными крышами. На момент публикации процент выполнения работ на указанных объектах составлял 60 %.

Подрядная организация ООО «СтройПроф» уже произвела демонтаж старого кровельного покрытия и стропильной системы. Пошагово выполняется устройство новой кровли из металлического листа с полимерным покрытием. Не забыли и про перекладку дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным листом с полимерным покрытием.

В завершение работ установят зонты на дымовых трубах. Особое внимание уделят системе организованного водостока – устройству настенных желобов и водосточных труб. Изменения коснутся и козырьков над входами в подъезды.

Стоимость капитального ремонта крыш домов-соседей составляет 10,3 млн рублей.

Отметим, что после сдачи этого объекта строительные работы по линии регоператора – Фонда капитального ремонта – на территории Гдовского района будут только через три года, в 2026-м. Зоной внимания в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2024–2026 годы станет посёлок Устье. Здесь запланировано выполнение капитального ремонта фундамента, крыши, фасада и системы электроснабжения многоквартирного дома № 7.

Регоператор свои обязательства перед Гдовским районом выполняет, но жители не торопятся оплачивать счета. Почти 50 % жителей многоквартирных домов не считают нужным платить по квитанциям за капремонт.

По данным Фонда капитального ремонта Псковской области, собираемость взносов в Гдовском районе составляет 53,23 %. Задолженность гдовичей – более 21 млн рублей. Регоператор проводит претензионную работу с должниками, выходит в суд. Таким образом, в период с 2015
по 2022 год принудительно взыскано порядка 2,29 млн рублей.

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