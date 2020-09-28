В Псковской области продолжается реализация патриотического проекта «Внуки истории»

21:28, 28 сентября 2020, ПАИ

В Пскове снимают новые ролики в рамках патриотического проекта «Внуки истории», сообщает ГТРК «Псков».

Жители региона рассказывают о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну, а организаторы записывают видеоролики и размещают в группе в социальной сети. Команда проекта помогает участникам составить сценарий рассказа, а в некоторых случаях найти информацию и восстановить боевой путь своего героя.

Патриотический проект «Внуки истории» стали победителем конкурса Президентских грантов и реализуется при поддержке «Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

«Я записываю ролик и понимаю, как искренне человек произносит текст на камеру, как он сам переживает историю своего родственника. Вот у меня сейчас даже мурашки бегут, потому что я понимаю, насколько это важно для самого человека. И я понимаю, что мы с командой проекта делаем действительно очень большое дело, потому что, мы вот прямо сейчас помогли человеку сохранить историю своей семьи», - Глория Тесля, автор проекта «Внуки истории».