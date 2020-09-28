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Общество

Четыре новых светофора установят в Пскове к середине декабря

Фото: группа "Убитые дороги Пскова" в социальной сети "ВКонтакте"

В Пскове на четырех участках дорог появятся новые пешеходные светофоры, сообщается в группе "Убитые дороги Пскова" в социальной сети «ВКонтакте». Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Новые светофоры установят на пересечении улиц Чудской и Алмазной, на улице Советской Армии, 64, на Октябрьском проспекте, 14 и на улице Ипподромной около дома №127.

Все светофоры будут пешеходными: их оборудуют кнопкой вызова зеленого сигнала светофора.

Работы по контракту должны быть выполнены до 15 декабря 2020 года. Гарантия составляет не менее 3-х лет.

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