Четыре новых светофора установят в Пскове к середине декабря

21:55, 28 сентября 2020, ПАИ

В Пскове на четырех участках дорог появятся новые пешеходные светофоры, сообщается в группе "Убитые дороги Пскова" в социальной сети «ВКонтакте». Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Новые светофоры установят на пересечении улиц Чудской и Алмазной, на улице Советской Армии, 64, на Октябрьском проспекте, 14 и на улице Ипподромной около дома №127.

Все светофоры будут пешеходными: их оборудуют кнопкой вызова зеленого сигнала светофора.

Работы по контракту должны быть выполнены до 15 декабря 2020 года. Гарантия составляет не менее 3-х лет.