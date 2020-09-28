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Общество

Юные псковские художники участвуют в конкурсе работ о Куршской косе

Фото: официальное сообщество ФГБУ "НП "Куршская коса"

Сегодня, 28 сентября, в национальном парке «Куршская коса» состоялся очный конкурс юных художников «Природное чудо под охраной ЮНЕСКО» в рамках III Всероссийского архитектурного пленэра. Об этом сообщается в официальной группе ФГБУ «НП «Куршская коса» в социальной сети «ВКонтакте».

Среди конкурсантов есть и талантливые ребята из Псковской области.Сегодня участники конкурса делали наброски, скетчи, этюды. В течение нескольких дней по ним будут созданы итоговые творческие работы, которые пройдут конкурсный отбор с участием представителей национального парка.

Фото: официальная группа ФГБУ "НП "Куршская коса"

Юные художники из Московской, Пензенской, Псковской, Иркутской, Свердловской области и Красноярского края также посетили Танцующий лес, морское побережье и уникальный, находящийся сейчас на реконструкции, маршрут «Озеро Лебедь». В рамках пленэра участники конкурса познакомились с историей полуострова, посетив гостеприимный Визит-центр парка.

Задача конкурса – создание творческих работ, которые в будущем могут быть использованы для иллюстрации уникальных природных особенностей национального парка.

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