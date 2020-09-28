В России в 2021 году может подорожать арендное жильё

07:00, 29 сентября 2020, ПАИ

В 2021 году арендное жильё в России может подорожать на 8%. Такой прогноз смогли сделать участники рынка недвижимости, пишет газета «Известия».

Стоимость аренды может вырасти на уровне выросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3-4%), а к лету следующего года ещё на 4-5%. Арендодатели, которые давали отсрочки и делали скидки на период пандемии, массово их отменяют.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в городах-миллионниках составляет 17,4 тысяч рублей в месяц, что на 1,1% выше, чем в августе текущего года. Однако по сравнению с прошлым годом этот показатель ниже на 4,1%.

Подорожание арендного жилья может и не состояться, если начнется новый карантин продолжительностью от месяца и более. В таком случае цены на аренду останутся на прежнем уровне.