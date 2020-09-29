В Гдовском районе в лесу пропал 63-летний мужчина

07:14, 29 сентября 2020, ПАИ

63-летний Николай Сафронов пропал в лесу в деревне Залюбовье Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

27 сентября мужчина отправился в лес и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза серые.

Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, белый свитер, кроссовки и красную кепку. С собой была зеленая сумка.