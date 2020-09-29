В России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

07:27, 29 сентября 2020, ПАИ

Почти 90% коек для пациентов с коронавирусом занято в России. Такие данные приводит Минздрав России, пишет ТАСС.

Всего в стране имеется 129 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 90% из них на данный момент заняты. В случае необходимости, по словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, число коек может быть увеличено.

В начале распространения COVID-19 в стране к приему инфекционных пациентов было готово порядка 50 тысяч коек. В период высокой заболеваемости коронавирусом количество коек было увеличено до 184 тысяч.

Согласно данным за 28 сентября, общее количество зараженных в стране достигло 1 159 573.