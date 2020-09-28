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Общество

Более восьми тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

27 сентября в стране зафиксирован 61 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 702 человека.

Всего по состоянию на 28 сентября в России выявлено 1 159 573 случая заболевания коронавирусом, 945 920 человек выздоровело, 20 385 – умерло.

В Псковской области зарегистрировано 5 412 случаев заражения коронавирусом, 4 023 человека выздоровело, 65 – умерло.

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