Более восьми тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
27 сентября в стране зафиксирован 61 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 702 человека.
Всего по состоянию на 28 сентября в России выявлено 1 159 573 случая заболевания коронавирусом, 945 920 человек выздоровело, 20 385 – умерло.
В Псковской области зарегистрировано 5 412 случаев заражения коронавирусом, 4 023 человека выздоровело, 65 – умерло.