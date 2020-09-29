Штрафы за ДТП в пьяном виде предложили увеличить до 3,5 млн рублей

07:45, 29 сентября 2020, ПАИ

До 3,5 млн рублей предложили поднять штрафы за ДТП в нетрезвом виде. Свои предложения по ужесточению наказания за серьезные ДТП общественники и юристы отправили в Госдуму, пишет газета «Известия».

Помимо лишения свободы, предложено ввести штраф в размере 2-2,5 млн рублей за аварии со смертельным исходом, которые были совершены нетрезвым водителем. Максимальный размер штрафа 3,5 млн рублей — за ДТП с несколькими жертвами.

В общественном движении «Синие Ведерки» считают разумным признать отягчающим обстоятельством в ДТП с тяжкими последствиями факт неоднократных грубых нарушений правил дорожного движения.