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Псковичи дважды похитили алкоголь из магазина на Рижском проспекте

28 сентября сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 48-летнего гражданина, который похитил из торгового зала бутылку виски. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В этот же день в этом же магазине росгвардейцы задержали 50-летнего местного жителя, который похитил бутылку водки.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.

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