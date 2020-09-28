Псковичи дважды похитили алкоголь из магазина на Рижском проспекте

09:33, 29 сентября 2020, ПАИ

28 сентября сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 48-летнего гражданина, который похитил из торгового зала бутылку виски. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В этот же день в этом же магазине росгвардейцы задержали 50-летнего местного жителя, который похитил бутылку водки.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.