От школьной формы отказалась Ольгинская гимназия

09:45, 29 сентября 2020, ПАИ

От строгого школьного дресс-кода решили отказаться в Ольгинской гимназии. Ребятам разрешили прийти на уроки в яркой и свободной одежде, но только один день. Этот день в гимназии называется Днем стиля, и в сентябре он посвящен осени.

Образование в единственной частной школе Пскова - Ольгинской гимназии дают в соответствии с федеральными образовательными стандартами, и форма для учеников здесь также обязательна. Но все-таки это не обычная школа. Особое внимание здесь уделяют развитию индивидуальности, яркой личности, созданию широких возможностей для развития нестандартного мышления и предпринимательских навыков.

Ответственными за День стиля назначили первоклассников, вместе с родителями они готовили оформление для школы, мастерили осенние композиции, украшали учебные классы в насыщенной желто-оранжевой цветовой палитре.

«Наряд для сегодняшнего дня мне подбирала мама, но в школу обязательно нужно ходить в школьной форме, - говорит первоклассница Анастасия и как настоящая леди добавляет: - но если бы у меня был выбор, я каждый день ходила бы в бальном платье!»

Нужен ли в школе дресс-код — мнения учеников разные. Но большинство хотело бы иметь больше возможностей для проявления индивидуальности в своем внешнем облике.

«Я не против соблюдения определенных рамок в школьной одежде, но не таких строгих. - считает Анна, ученица 6 класса Ольгинской гимназии. - Возможно, стоит разрешить ученикам носить толстовки и джинсы или свободный брючный костюм, но спокойных и сдержанных цветов».

«Да, конечно, в школе нужно вести себя серьезно, но я думаю, что необязательно всегда в строгой одежде заниматься. Она в какой-то степени сковывает. А сегодня настроение совсем другое, более веселое и задорное», - делится своим мнением шестиклассник Арсений.

Правила Дня стиля распространяются и на преподавателей Ольгинской гимназии, краски осени присутствуют и в их костюмах. «Конечно, необязательно всем приходить в осенней цветовой гамме, в одежде может присутствовать какая-то яркая и необычная деталь или аксессуар, символизирующий осень. В такие дни в гимназии царит всеобщее оживление и воодушевление», - говорит Елена Дурникова, заместитель директора по воспитательной работе.

День стиля в псковской Ольгинской гимназии проводится раз в месяц, его тематика определяется заранее, поэтому у ребят есть возможность подготовиться, проявить воображение и нестандартный подход и пойти в школу, в чем нравится.

Контакты Ольгинской гимназии:

Адрес: Псков, проспект Энтузиастов, 11

Телефон: 8-960-229-24-15

Сайт: https://olgimnaz.ru

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