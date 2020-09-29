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Общество

Заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям состоялось в администрации Псковской области

Заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям состоялось под председательством руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева. В мероприятии приняли участие члены национальных общественных объединений и религиозных организаций, представители региональной власти, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

При обсуждении вопросов повестки дня участники совещания главной задачей, стоящей перед Советом в настоящее время, назвали продолжение работы по сохранению общегражданского единства и стабильности, которые сложились в Псковской области. Для повышения эффективности работы в данном направлении администрацией области разработан и представлен для обсуждения участникам заседания проект государственной программы «Реализация государственной национальной политики на территории области».

Большое внимание в документе уделяется гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Одним из важных элементов программы остается поддержка коренного малочисленного народа сето (сету), проживающего в Печорском районе.

В ходе обсуждения проекта программы участники совещания получили возможность задать интересующие вопросы, кроме того, сам документ представлен всем членам Совета для внесения в него предложений и дополнений.

В рамках мероприятия участники также обсудили актуальные вопросы реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также деятельности Псковского государственного университета по достижению межнационального единства в рамках учебного процесса и внеучебной деятельности.

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