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Общество

Кражу в редакции газеты «Островские вести» раскрыли полицейские

Сотрудники ОМВД России по Островскому району задержали  безработного, ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как уже сообщалось, в городе Острове 26 сентября в редакции газеты «Островские вести» была совершена кража. По версии следствия, неизвестный, взломав двери в кабинетах, проник в помещение и похитил отсюда два монитора, системный блок, микроволновую печь, электрический чайник и другое имущество.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных островскими полицейскими, подозреваемый в хищении установлен и задержан. Им оказался безработный местный житель 1978 года рождения, ранее судимый за кражу и угон. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Ведется следствие.

 

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