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Общество

На 86 тысяч рублей оштрафовала рыбоохрана браконьеров на псковских водоемах

С 21 по 27 сентября в Псковской области рыбинспекторы выявили 12 административных правонарушений и оштрафовали браконьеров на 86 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, за неделю инспекторы также изъяли у нарушителей девять незаконных орудий лова.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 74 административных правонарушения и оштрафовали нарушителей на 153 200 рублей.

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