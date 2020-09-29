На 86 тысяч рублей оштрафовала рыбоохрана браконьеров на псковских водоемах

10:08, 29 сентября 2020, ПАИ

С 21 по 27 сентября в Псковской области рыбинспекторы выявили 12 административных правонарушений и оштрафовали браконьеров на 86 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, за неделю инспекторы также изъяли у нарушителей девять незаконных орудий лова.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 74 административных правонарушения и оштрафовали нарушителей на 153 200 рублей.