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Общество

Жительница Невеля отправится на исправительные работы за неуплату алиментов

К обязательным работам приговорили должницу по алиментам из Невеля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, задолженность перед детьми составляет около 500 тысяч рублей. По решению мирового судьи должнице назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов.

Жительница Невеля долгое время нигде официально не работала и не выплачивала алименты на содержание своих двух несовершеннолетних дочерей. Меры в виде запретов и ограничений на должницу не действовали.

Работники ведомства составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Судебные приставы отметили, что неисполнение алиментных обязательств в дальнейшем грозит возбуждением уголовного дела по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

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