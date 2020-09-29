В Псковской области снизилась заболеваемость ОРВИ

10:16, 29 сентября 2020, ПАИ

За неделю в Псковской области заболели ОРВИ 3802 человека, что составляет 60,38 на 10 тысяч населения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В регионе фиксируется заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 4,6 %.

В Пскове заболели ОРВИ 1398 человек (66,53 на 10 тысяч населения), что ниже недельного эпидемического порога на 30,3 %.

В России продолжается вакцинация населения от гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.