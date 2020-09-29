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Общество

110 человек продемонстрируют мастерство на чемпионате «Абилимпикс» в Псковской области

В октябре в Псковской области стартует 5-й региональный чемпионат «Абилимпикс» — конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первые соревнования по компетенции «Медицинский и социальный уход» начнутся 1 октября на базе Псковского медицинского колледжа, по остальным компетенциям мероприятия планируется проводить 21 октября.

На участие в конкурсах профессионального мастерства по 17 основным компетенциям в 22 номинациях зарегистрировались порядка 110 человек. Среди них школьники, студенты и специалисты. В текущем году организаторами введены шесть новых компетенций: «Администрирование баз данных», «Кондитерское дело», «Малярное дело», «Обработка текста», «Слесарное дело» и «Швея».

Для конкурсов профессионального мастерства подготовлены соревновательные площадки по компетенциям: закуплено оборудование и инструменты, а также необходимые расходные материалы.

Порядка 100 экспертов будут оценивать выполнение конкурсных заданий. Победители примут участие в отборочных и финальном этапах 6-го Национального чемпионата «Абилимпикс».

«Абилимпикс» (в переводе с английского языка «олимпиада возможностей») проводится в России по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства Российской Федерации. В Псковской области «Абилимпикс» проводится с 2016 года.

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