«Лавр» перешел из области литературы в область драматургии – Евгений Водолазкин

10:55, 29 сентября 2020, ПАИ

Евгений Водолазкин, автор книги «Лавр», отметил в интервью газете «АиФ-Псков», что Борис Павлович, режиссер одноименного спектакля, представленного на Пушкинском театральном фестивале, перевел в буквальном смысле за руку его роман из области литературы в область драматургии.

«Мне очень нравится постановка Бориса Павловича, хотя она очень не похожа на мой роман. Иначе и не могло быть: если бы она была похожа, она бы сопоставлялась с романом, и я не знаю, кто бы выиграл», - заметил автор «Лавра».

По словам Евгения Водолазкина, режиссер постановки достаточно радикально отошел от литературной основы, но сделал наиболее адекватную ее передачу.

«Церковь очень сочувственно отнеслась к роману. Были отдельные голоса, но не против текста, а против отдельных моментов текста», - прокомментировал автор романа отношение православных к «Лавру».

В интервью Водолазкин рассказал, как пришел к вере, открыл для себя смерть и ответил на вопрос о смысле жизни. Автор романа добавил, что нынешняя пандемия коронавируса овеяна абсурдом, и свою точку зрения он выразил посредством пьесы «Сестра четырех».

«Псков — это алмаз, который, если правильно огранить, будет бриллиантом в сто каратов. Псков мог бы стать городом вроде Кембриджа или Оксфорда. Историческим городом, городом молодых, городом обучения», - высказал свое мнение писатель о Пскове. Водолазкин отметил, что обучение должно касаться в первую очередь гуманитарных наук, а в Псковском университете идет сокращение филологии. «Это ошибочный путь: филологию надо развивать, это то, что могло бы украсить город, стать его спецификой, сделать из Пскова обучающий культурный центр не только России, но и Европы», - заключил автор «Лавра».