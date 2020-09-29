Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

11:11, 29 сентября 2020, ПАИ

В список регионов с наименьшим темпом прироста случаев коронавируса вошла Псковская область. Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Псковская область заняла третью строчку среди субъектов с показателем 0,3%. Такой же показатель зафиксирован в Московской, Смоленской и Тульской областях, а также в Татарстане.

Первое место с показателем 0% заняли Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ. Второе место с показателем 0,2% заняла Чеченская Республика. В Псковской области за сутки коронавирусом заболели 34 человека.