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Общество

Еще 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом

Еще 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки. Таким образом, общее число случаев COVID-19 в регионе с момента начала эпидемии достигло 5 446. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Выздоровели пять псковичей. В общей сложности число справившихся с коронавирусом достигло 4 028 человек. Число умерших от вируса по-прежнему неизменно, погибли 65 человек.

Губернатор вновь назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе стабильной, однако призвал носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки.

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