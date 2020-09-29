Еще 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом

11:06, 29 сентября 2020, ПАИ

Еще 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки. Таким образом, общее число случаев COVID-19 в регионе с момента начала эпидемии достигло 5 446. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Выздоровели пять псковичей. В общей сложности число справившихся с коронавирусом достигло 4 028 человек. Число умерших от вируса по-прежнему неизменно, погибли 65 человек.

Губернатор вновь назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе стабильной, однако призвал носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки.