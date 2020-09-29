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Общество

17 человек заразились коронавирусом в Пскове за сутки

В Пскове за сутки коронавирусом заразились еще 17 человек, всего теперь в городе инфицировано 1728 жителей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщает на своей странице в Instagram.

В Великих Луках COVID-19 болеют 1112 человек (+7 заболевших за сутки).

Всего в Псковской области выявлено за весь период 5446 случаев инфицирования коронавирусом, прирост за последние сутки составил 34 человека. Выздоровело за сутки пять человек (4028 за весь период), скончались за весь период пандемии 65 человек.  

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