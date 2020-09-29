Работающий без кассы продуктовый магазин проверят в Пскове

11:20, 29 сентября 2020, ПАИ

Работающий без кассы продуктовый магазин проверят в Пскове. Соответствующая жалоба на торговую точку поступила от местной жительницы на сайте губернатора Псковской области.

Псковичка Людмила Николаева отметила, что в магазине «Продукты» на улице Инжерной, 90а, отсутствует кассовый аппарат и не выдают товарный чек.

«Кассовых чеков у них нет, потому что нет кассового аппарата, но и товарных чеков в магазине тоже нет», – отметила местная жительница.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что онлайн-кассы в 2020 году должны применять практически все.

«Работать без них временно или на постоянной основе можно лишь в исключительных случаях, – отметил Андрей Михеев. – В отношении магазина будет проведена проверка».