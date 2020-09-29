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Общество

Более двух тысяч добровольных пожарных зарегистрировано в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

В реестр добровольных пожарных Псковской области внесено 2 274 человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что помощь добровольцев необходима, ведь не во всех селах и деревнях есть пожарные части. В отдаленных от районного центра населенных пунктах добровольная пожарная охрана может среагировать быстрее. Эффективность совместной работы профессиональных пожарных и добровольцев области подтверждалась уже неоднократно.

«Работа добровольцев, направленная на спасение человеческих жизней, имеет большое значение в деле обеспечения пожарной безопасности субъекта», – добавили в МЧС.

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