Более двух тысяч добровольных пожарных зарегистрировано в Псковской области

12:03, 29 сентября 2020, ПАИ

В реестр добровольных пожарных Псковской области внесено 2 274 человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что помощь добровольцев необходима, ведь не во всех селах и деревнях есть пожарные части. В отдаленных от районного центра населенных пунктах добровольная пожарная охрана может среагировать быстрее. Эффективность совместной работы профессиональных пожарных и добровольцев области подтверждалась уже неоднократно.

«Работа добровольцев, направленная на спасение человеческих жизней, имеет большое значение в деле обеспечения пожарной безопасности субъекта», – добавили в МЧС.