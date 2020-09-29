Пьяный великолучанин угнал служебный автомобиль
Пьяный 26-летний житель Великих Лук угнал грузовой автомобиль ГАЗ-3307, чтобы съездить к приятелю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого в угоне. Им оказался сотрудник организации, с территории которой был угнан автомобиль. По дороге к другу молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.