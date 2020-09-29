Более 600 человек пытались незаконно пересечь госграницу в Псковской области

11:51, 29 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области незаконно пересечь госграницу за три месяца пытались более 600 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

На российско-белорусском участке за три месяца было пресечено порядка 160 попыток нарушения режима государственной границы, задержано более 600 правонарушителей, которые привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 1 млн 350 тысяч рублей.

Среди задержанных нарушителей выявлено 7 иностранных граждан, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен.