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Общество

Более 600 человек пытались незаконно пересечь госграницу в Псковской области

В Псковской области незаконно пересечь госграницу за три месяца пытались более 600 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

На российско-белорусском участке за три месяца было пресечено порядка 160 попыток нарушения режима государственной границы, задержано более 600 правонарушителей, которые привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 1 млн 350 тысяч рублей.

Среди задержанных нарушителей выявлено 7 иностранных граждан, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен.

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