Многодетные матери Псковской области имеют право досрочного выхода на пенсию

12:51, 29 сентября 2020, ПАИ

Многодетные матери имеют право досрочного выхода на пенсию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УПФР в Пскове и Псковском районе.

С 2019 года пенсионным законодательством предусмотрены дополнительные пенсионные льготы для многодетных матерей.

Матери с тремя и четырьмя детьми получили право выхода на пенсию досрочно. При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет, при наличии четверых детей – в 56 лет, при наличии пяти и более детей – в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо иметь 30 пенсионных коэффициентов, 15 лет страхового стажа и факт воспитания детей до 8 лет. Для досрочной пенсии многодетные матери также не должны быть лишены родительских прав, а в случае усыновления – не должны отказываться от усыновленных детей.

Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет.

Многодетные мамы заранее могут обращаться в клиентскую службу УПФР для проведения заблаговременной работы и учета их пенсионных прав.