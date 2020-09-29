0
14:01
Как ПсковГУ будущих студентов себе готовит – ПАИ-live c Дмитрием Лобаревым
13:48
41 «Точка роста» открылась в Псковской области
13:28
Обокравшего редакцию газеты «Островские вести» задержала полиция
13:27
ВИДЕО: О своем опыте путешествия в Псков рассказали московские кешбэк-туристы
13:02
В Пскове водитель иномарки врезался в ограду моста
12:45
Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок
12:43
Концерт органной музыки состоится в Печорах 4 октября
Еще новости
Общество

Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок

Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок, ни продлевать их, ни начинать отдых раньше не планируется, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на председателя комитета по образованию Александра Седунова.

«В Псковской области каникулы начнутся традиционно в конце октября – первую неделю ноября. Каждое учебное заведение принимает самостоятельно решение о точных датах начала и окончания каникул», - пояснил Седунов.

По его словам, в Псковской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильной. «Мы находимся в ежедневном контакте с Роспотребнадзором, показаний для продления каникул или более раннего их начала нет. Решение о продлении каникул принимает оперативный штаб по коронавирусу, в настоящее время показаний мы не видим, чтобы выносить этот вопрос на обсуждение», - добавил Седунов.

Сейчас в Псковской области на карантин закрыты шесть классов (на прошлой неделе было семь), на дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей. Также по коронавирусу закрыта одна группа в детском саду, где 10 детей на самоизоляции. По ОРВИ закрыто три класса в трех школах.

В Москве из-за ухудшившейся эпидобстановки мэр Сергей Собянин продлил школьные каникулы. Они будут длиться не одну неделю, как обычно, а две - с 5 по 18 октября.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Как ПсковГУ будущих студентов себе готовит – ПАИ-live c Дмитрием Лобаревым
29 сентября 2020
Как ПсковГУ будущих студентов себе готовит – ПАИ-live c Дмитрием Лобаревым
41 «Точка роста» открылась в Псковской области
29 сентября 2020
41 «Точка роста» открылась в Псковской области
Обокравшего редакцию газеты «Островские вести» задержала полиция
29 сентября 2020
Обокравшего редакцию газеты «Островские вести» задержала полиция
ВИДЕО: О своем опыте путешествия в Псков рассказали московские кешбэк-туристы
29 сентября 2020
ВИДЕО: О своем опыте путешествия в Псков рассказали московские кешбэк-туристы
В Пскове водитель иномарки врезался в ограду моста
29 сентября 2020
В Пскове водитель иномарки врезался в ограду моста
Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок
29 сентября 2020
Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок
Концерт органной музыки состоится в Печорах 4 октября
29 сентября 2020
Концерт органной музыки состоится в Печорах 4 октября
Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове в октябре
29 сентября 2020
Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове в октябре

Идет загрузка...