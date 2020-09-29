Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок

12:45, 29 сентября 2020, ПАИ

Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок, ни продлевать их, ни начинать отдых раньше не планируется, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на председателя комитета по образованию Александра Седунова.

«В Псковской области каникулы начнутся традиционно в конце октября – первую неделю ноября. Каждое учебное заведение принимает самостоятельно решение о точных датах начала и окончания каникул», - пояснил Седунов.

По его словам, в Псковской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильной. «Мы находимся в ежедневном контакте с Роспотребнадзором, показаний для продления каникул или более раннего их начала нет. Решение о продлении каникул принимает оперативный штаб по коронавирусу, в настоящее время показаний мы не видим, чтобы выносить этот вопрос на обсуждение», - добавил Седунов.

Сейчас в Псковской области на карантин закрыты шесть классов (на прошлой неделе было семь), на дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей. Также по коронавирусу закрыта одна группа в детском саду, где 10 детей на самоизоляции. По ОРВИ закрыто три класса в трех школах.

В Москве из-за ухудшившейся эпидобстановки мэр Сергей Собянин продлил школьные каникулы. Они будут длиться не одну неделю, как обычно, а две - с 5 по 18 октября.



