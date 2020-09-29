Концерт «День музыки» пройдет в Новоржеве 1 октября

13:24, 29 сентября 2020, ПАИ

Праздничный концерт с участием лауреатов конкурса исполнителей на народных инструментах имени Б. С. Трояновского пройдет в Новоржеве 1 октября, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре народного творчества.

1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки, который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Именно в этот день на родине виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского состоится праздничный концерт. В концертной программе примут участие лауреаты областного конкурса исполнителей на народных инструментах имени Б. С. Трояновского. На сцене выступят сольные исполнители, среди которых обладатель Гран-при конкурса – ансамбль «Баян-трио Blinoff» из Локни. Свои произведения представят ансамбль «Забава» из Великих Лук, ансамбль преподавателей Детской школы искусств из Локни, ансамбль «Русская мозаика» из Острова и гармонисты – Василий Дроздецкий (Красногородск), Савельев Игорь (Палкино), Андрей и Игорь Ролецкие (Пушкинские Горы). Гостем программы станет народная музыкальная компания «РазноСолы» из Пскова.

В этом году конкурсные прослушивания проходили в онлайн-формате. Участие в них приняли 15 ансамблей и 22 солиста из 13 районов области, Пскова и Великих Лук. В рамках праздничной концертной программы состоится награждение участников и победителей онлайн-конкурса специальными призами с символикой фестиваля имени Б. С. Трояновского. Переходящий главный приз – балалайка, изготовленная мастерами Новоржевского района, она будет вручена обладателю Гран-при фестиваля.

Концерт состоится 1 октября в 16:00 на сцене районного культурно-спортивного комплекса (улица Германа, 65) с соблюдением указаний Роспотребнадзора.