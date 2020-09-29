Александр Седунов протестировал симулятор для уроков ОБЖ

13:27, 29 сентября 2020, ПАИ

Сегодня, 29 сентября, в Псковской области открывается 41 «Точка роста». Современный образовательный центр в Тямшанской гимназии осмотрел председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель профильного комитета протестировал симуляторы, которые будут использоваться на уроках ОБЖ: манекены, имитаторы травм и поражений.

По всей стране в рамках национального проекта «Образование» в сентябре этого года открылся 2 951 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Такие центры начали появляться в сельских школах в 2019 году. В прошлом году в Псковской области открылось восемь современных кабинетов, теперь в регионе работает 49 «Точек роста». Это кабинеты, оснащенные квадрокоптерами, конструкторами робототехники, шлемами виртуальной реальности, симуляторами оказания первой медицинской помощи, 3D-принтерами и необходимым программным обеспечением, которые будут функционировать как современные центры дополнительного образования.