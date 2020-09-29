Ранее судимая жительница Острова обокрала водителя по пути в Псков

17:10, 29 сентября 2020, ПАИ

Псковские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона и 30 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в краже подозревается жительница Острова.

По версии следствия, водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz 23 сентября взял попутчицу в Острове. В Пскове женщина вышла из машины, прихватив с собой мобильный телефон автомобилиста. Вскоре пскович заметил пропажу и обратился в правоохранительные органы.

За это время подозреваемая уже успела воспользоваться мобильным банком и снять 30 тысяч рублей.

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по Пскову провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия. В результате была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась безработная, ранее судимая 32-летняя жительница Пскова. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.