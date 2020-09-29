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Общество

Ученые объяснили, какие картинки в книгах мешают детям

Слишком подробные иллюстрации в книгах отвлекают детей и мешают им осмысливать текст,  сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Согласно информации, полученной американскими учеными в ходе исследования, дети в возрасте 6-8 лет не могут полностью сосредоточиться на понимании текста из-за четко прорисованных картинок. Казалось бы, разноцветные рисунки как раз и призваны мотивировать начинающих читателей, однако они вызывают обратный эффект.

Сотрудница университета Карнеги - Меллона в Пенсильвании Анна Фишер решила провести эксперимент. Она с коллегами предложила взрослым убрать из детской книги иллюстрации, которые не были важны для понимания смысла.

В то время, когда дети 6-8 лет читали книги, за ними наблюдали при помощи устройства для отслеживания направления взгляда. Эксперимент показал, что ребята отвлекались меньше и лучше уловили смысл прочитанного в той части книги, в которой не было лишних детализированных картинок.

«Если мы предпримем простые шаги, чтобы облегчить детям чтение и убрать некоторые препятствия, мы поможем им лучше взаимодействовать с печатным материалом и получать удовольствие от процесса», — подчеркнула эксперт.

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