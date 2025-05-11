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Общество

«Бабушкины ушки» выросли в псковском лесу

«Бабушкины ушки» выросли в псковском лесу. Фотографиями находки поделилась Вера Хазанова в группе «Рыбалка на Чудском/ Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

  • Сердечки, сморчки и сморчковые шапочки
    Фото: Вера Хазанова
  • Сердечки, сморчки и сморчковые шапочки
    Фото: Вера Хазанова
  • Сердечки, сморчки и сморчковые шапочки
    Фото: Вера Хазанова
  • Сердечки, сморчки и сморчковые шапочки
    Фото: Вера Хазанова

«Саркосцифы, как сердечки или капли крови, сморчки и сморчковые шапочки. Под лёгким майским снегом», – написала любительница тихой охоты и отметила, что всё это удалось найти в лесу Гдовского района.

Саркосцифа алая – это вид сумчатых грибов семейства саркосцифовые. Его другое название – алая эльфова чаша, а народное – бабушкины ушки. Обычно гриб растёт с апреля по середину мая.

Ранее сообщалось, что жительница Новоржева собрала 13 литров сморчков. Вместе с этим псковские леса радуют и необычными находками – некоторым грибникам удалось найти гигантские строчки и ужа в обмороке.

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