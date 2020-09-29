0
23:59
5476 человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:48
Ещё один сквер может появиться в Пскове
22:16
Пережить октябрь - астрологический прогноз на месяц
19:22
Осыпающуюся дорожку в Финском парке Пскова отремонтируют в 2021 году
17:33
Превращение из Олега в Еву: трансгендер из Пскова работает стилистом в Архангельске
17:28
Выставка «Псков концептуальный» откроется в Доме ремесел в октябре
17:05
Учебные стрельбы начались в псковском управлении ФСИН
Еще новости
Общество

«Мессенджер» пришел на смену «Сообщениям» в «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» раздел «Сообщения» заменил «Мессенджер». Об этом сообщает официальная компания «ВКонтакте» в соцсети.

 

Благодаря такому нововведению можно будет связываться по номеру телефона даже с теми, кого нет в друзьях. Общение начнется только тогда, когда адресант даст свое согласие на разговор. У собеседника будет появляться вкладка «Приглашение», через которую он и будет давать согласие или отказываться от звонка. Пока собеседник не отзовется, все данные его профиля, за исключением номера и имени из телефонной книги, будут скрыты, а инициатор диалога не сможет узнать, прочитано ли его сообщение. 

Также будет доступно установление собственного фона для чатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

5476 человек заразились коронавирусом в Псковской области
29 сентября 2020
5476 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Ещё один сквер может появиться в Пскове
29 сентября 2020
Ещё один сквер может появиться в Пскове
Осыпающуюся дорожку в Финском парке Пскова отремонтируют в 2021 году
29 сентября 2020
Осыпающуюся дорожку в Финском парке Пскова отремонтируют в 2021 году
Превращение из Олега в Еву: трансгендер из Пскова работает стилистом в Архангельске
29 сентября 2020
Превращение из Олега в Еву: трансгендер из Пскова работает стилистом в Архангельске
Выставка «Псков концептуальный» откроется в Доме ремесел в октябре
29 сентября 2020
Выставка «Псков концептуальный» откроется в Доме ремесел в октябре
Учебные стрельбы начались в псковском управлении ФСИН
29 сентября 2020
Учебные стрельбы начались в псковском управлении ФСИН
Псков и Минск свяжет прямой авиарейс
29 сентября 2020
Псков и Минск свяжет прямой авиарейс
Псковичка взяла три золота на первом этапе Кубка России по парабадминтону
29 сентября 2020
Псковичка взяла три золота на первом этапе Кубка России по парабадминтону

Идет загрузка...