«Мессенджер» пришел на смену «Сообщениям» в «ВКонтакте»

16:35, 29 сентября 2020, ПАИ

В социальной сети «ВКонтакте» раздел «Сообщения» заменил «Мессенджер». Об этом сообщает официальная компания «ВКонтакте» в соцсети.

Благодаря такому нововведению можно будет связываться по номеру телефона даже с теми, кого нет в друзьях. Общение начнется только тогда, когда адресант даст свое согласие на разговор. У собеседника будет появляться вкладка «Приглашение», через которую он и будет давать согласие или отказываться от звонка. Пока собеседник не отзовется, все данные его профиля, за исключением номера и имени из телефонной книги, будут скрыты, а инициатор диалога не сможет узнать, прочитано ли его сообщение.

Также будет доступно установление собственного фона для чатов.