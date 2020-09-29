Горячая линия по вопросам кадастра недвижимости пройдет в Псковской области 1 октября

18:03, 29 сентября 2020, ПАИ

1 октября, в Международный день пожилых людей, Кадастровая палата по Псковской области проведет горячую линию по вопросам кадастра недвижимости.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Кадастровой палате, обратившиеся на горячую линию смогут получить актуальную информацию по вопросам, связанным с постановкой объектов недвижимости на кадастровый учет, а также с использованием объектов недвижимости в охранных зонах.

На вопросы жителей Пскова и области ответят специалисты отделов обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 и № 2. Звонки будут приниматься с 09:30 до 11:00 по телефонам: 8 (8112) 68-70-29 и 8 (8112) 649-301 доб. 2133.