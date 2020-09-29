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Общество

Оптимальную температуру в квартире озвучил эксперт

Важно не перегревать помещение и придерживаться температурных норм, заявил эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

«По санитарным нормам у нас средняя температура 23 градуса, плюс-минус два градуса. Это уровень, которого надо придерживаться в зимнее время», — рассказал он в эфире радио Sputnik.

Ястребцев указал на необходимость использовать дома увлажнители воздуха, потому что обогреватели его сушат. По его словам, из-за сухости в помещении возможно возникновение аллергии, а также неприятных ощущений в носу или на коже.

Использовать увлажнитель до начала отопительного сезона не актуально, поскольку влажность сохраняется после лета. Однако после того, как батареи начнут работать, потребуется поддержание в доме оптимального уровня влажности.

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