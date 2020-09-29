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Общество

Модельная библиотека открылась в Острове

Фото: газета «Островские вести»

29 сентября в Острове открылась модельная библиотека. Открытие обновленного пространства Островской центральной районной библиотеки прошло в рамках реализации национального проекта «Культура», сообщает корреспондент газеты «Островские вести».

Фото: газета «Островские вести»

Модераторы площадок продемонстрировали современное библиотечное оборудование. Посетители получили возможность познакомиться с новыми книгами, а также состоялось открытие выставки творческих работ молодого художника Виталия Васильева.

Кроме того, школьники смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению поделки из природного материала «Осенние фантазии».

Фото: газета «Островские вести»

В течение дня в учреждении для всех желающих организована экскурсия-знакомство с новыми возможностями и услугами библиотеки.

Отремонтированная библиотека расположена в двухэтажном здании 1968 года постройки. Она состоит из детского, взрослого отделений и небольшого актового зала на 50 мест.

В библиотеку закупили новую мебель, компьютерную технику, мультимедийное оборудование, почти на 1,5 миллиона рублей приобрели новые книги и журналы. Кроме того, теперь в библиотеке будет звукозаписывающая студия.

Всего на модернизацию библиотеки направили 10 миллионов рублей по национальному проекту «Культура».

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