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Общество

Путин предложил продлить выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре порядок доплат медикам надо сохранить. Об этом он сообщил во время заседания правительства 29 сентября, пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что не имеет ничего против доплат медикам, которые работают с коронавирусом по фактическому времени. Путин добавил, что в октябре следует сохранить порядок выплат.

После октября и до конца 2021 года медицинские работники будут получать доплаты по фактически отработанному времени.

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